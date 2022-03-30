門診變指定診所哮喘患者無法覆診　團體促容病人私營機構覆診 (18:47)

哮喘患者伍小姐患哮喘14年，約5、6年前開始於普通科門診看症，她指，疫情下其病情有惡化趨勢，以往3個月才吸完一支氣管擴張劑，現時每個月要換一支，疫情下慣常覆診的門診轉為指定診所，令她無法如常覆診，只能到指定的藥物補充診所取藥，但又因位置不便需乘車前往，故一直只在藥房自行購買氣管擴張劑。

小組成員、呼吸系統科醫生盧浩然坦言，伍小姐的情況不理想，一般哮喘病人應至少每3個月覆診一次，覆診時醫生會邀請病人吹「最高流速計」，以量度其肺部功能呼氣情況，只有經過問診醫生才能診斷病人病情是否受控，會否需要轉換藥物，而哮喘病人亦不時服藥出錯，未有正確吸入藥物，令治療成效大打折扣，故有醫生定期監察服藥情況非常重要。

盧又指，現時醫管局的哮喘用藥指引未符國際標準，含類固醇的吸入式藥物ICS-formoterol可有效控制哮喘病情，大部分哮喘病人均可安全作用，惟該藥在《藥物名冊》內被列為專用藥物，只有專科門診醫生可處方，普通科門診則只能提供用作緊急紓緩作用的氣管擴張劑，而近日更有研究顯示，長期只以氣管擴張劑治療哮喘或會增加復發率或死亡風險。

小組建議，短期內應將哮喘病跟進治療加入公私營協作計劃，令疫情下的哮喘患者可在私營醫療機構繼續適時獲醫生問診跟進治療，長遠應將ICS-formoterol加入通用藥物，令哮喘患者獲得適切藥物治療。