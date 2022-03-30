新冠疫情｜多117患者公院離世　第五波累計7493死 (16:46)

昨日（29日）離世的病人中有57人來自院舍；63人沒有接種新冠疫苗的紀錄，34人打了一針，19人打了兩針，一1人打了三針；111人是65歲以上長者。

部分昨日離世較年輕患者資料：

．41歲男病人：有濫藥習慣，大腿有假性血管瘤。3月13日新冠快測呈陽性，3月28日因大腿血管瘤出血入院，最後失救身亡。何婉霞表示，病人死因似乎與新冠病毒無關，但專家委員會將再調查

．45歲女病人：有長期病患，患癌症且已擴散

．52歲男病人：有長期病患，因腎衰竭需要洗腎，有內分泌腺失調，曾有急性出血性中風

．58歲男病人：患癌症且已擴散

另因數據滯後，醫管局呈報2月25日至3月28日有18人離世，年齡介乎47至97歲。該名47歲男病人本身需要洗腎、有腦癇，因屬長期病患故風險較高。

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