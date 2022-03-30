中學教師涉襲擊恐嚇外傭罪脫　官：事主供辭千瘡百孔 (16:05)

報稱中學教師的女被告麥佩珊（35歲）被控各一項普通襲擊、意圖損害而施用有害物品和刑事恐嚇罪，以及3項襲擊致造成身體傷害罪。

李官裁決時指出，事主PALES Eden Gumba供稱少主不肯吃粥，被告憤而將洗潔精混入粥內，惟她稱少主哭鬧10分鐘後被告才責備她的說法不合常理。她一時稱當時家中無其他人，後來得悉當日是年初二，改稱被告丈夫在睡房內，是因應盤問改變說法；加上警方搜屋時沒找到涉案洗潔精，無從得知瓶內有何物質，控方亦沒有專家證人，不能以常識推斷被告逼事主服下的洗潔精必然有害。

李官又批評事主對事件的描述「一時一樣」，如她一時說被告以平底鑊襲擊她，一時又稱遭以鑊鏟攻擊；她不曾指稱遭拳打胸口，在庭上才突然提出，惟拳打胸部具侮辱性，事主不曾向警方提及「令人費解」。李官總結事主並非誠實可靠的證人，「完全拒納接納佢嘅證供」，並裁定被告所有罪名不成立。