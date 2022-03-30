拒打針市民申司法覆核「疫苗通行證」　官拒批申請許可 (15:54)

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申請人為羅綺媚，建議答辯人為特首辦公室、食衛局長、創新及科技局長。

無律師代表的申請人自行陳辭指出，若不提申請根本無法做正常人，皆因在政策下不打針者無法進入餐廳、戲院及髮型屋等，有不少公司亦要求員工打針，應考地產代理牌照亦然，「我唔打針，啲人唔請我」，她說可以不去消遣場所，惟「無工作可以點樣生存？」

申請人指出，她不打針是因為不相信新冠疫苗對新冠疫情有幫助，提到新冠病毒不停變種，「打兩針三針都係確診，都係有人死」，重申市民有權選擇打針與否，冀法庭頒令取消疫苗通行證，「畀返我哋自由」。

法官在判辭中指出，市民有權選擇打針與否，而疫苗通行證的目的正是擴大對市民健康的保護，減少未接種疫苗者出入高傳播風險的地方，鼓勵接種疫苗。如申請人所言政策對其生活造成不便，但事實上有許多替代方式以購入食物及日用品，政策亦已列明豁免情況以滿足未打針者的日常需求，加上措施有效期至今年底，其間當局亦可因應疫情發展而作檢討。經考慮後認為疫苗通行證已取得合理平衡，申請人提出的理據沒有合理爭辯之處。