林鄭月娥：港人才流失是不爭事實　「淨移出」數據非移民人數　信外資仍對港有信心 (12:48)

林鄭月娥指出，香港沒有具體移民數據，只有特定時間的「流入」及「流出」數據。她稱本港近月人才流失是不爭事實，但本港過去兩年不能正常通關，出現單程證名額未用盡、來港外傭減少等情況，均影響「移入」數據，質疑若傳媒將據此得出的「淨移出」數據視為移民人數，屬非常不準確。

林鄭月娥又稱，日前已再次向各國商會及領事代表交代解除禁飛令等措施，相信外資留意到香港的優勢，包括與內地資本市場互聯互通；而本港最近一年利得稅收增加，物業市場波動亦不大，均屬信心指標。她同時指出，優才計劃獲批人數增加、來港海外學生增加，都屬正面指標，深信本港仍然匯聚優秀人才，對本港未來前景充滿信心。

至於放寬防疫措施及通關事宜，林鄭月娥稱與內地及海外通關的先後次序「好難講」， 要視乎情況，又稱本港「完全無閉關」，只要符合特定檢疫要求就能入境，而限聚令及口罩令就相信會再持續一段日子。

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