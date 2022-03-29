政府：不遵從檢疫令或隔離令列罪行　違者囚6個月罰1萬元 (22:28)

政府將就《預防及控制疾病條例》下的附屬法例修訂刊憲，其中就不遵從強制檢測令（599J章），經定罪後的最高刑罰相應提高，其中不遵從強制檢測指示、強制檢測公告及限制與檢測宣告下的檢測規定的相關罪行罰則，一經定罪，最高罰款由10000元增至25000元，及監禁六個月，以加強違反強制檢測要求的阻嚇力。另除若干可作為免責辯護的情况外，需照顧者（即兒童及精神上無行為能力者）的負責人需盡最大努力，確保其遵從強制檢測指示、強制檢測公告或強制檢測令下的規定。

而8項緊急規例，包括《若干到港人士強制檢疫規例》（599C章）、《預防及控制疾病（披露資料）規例》（599D章）、《外國地區到港人士強制檢疫規例》（599E章）、《預防及控制疾病（規定及指示）（業務及處所）規例》（599F章）、限聚令（599G章）、《預防及控制疾病（規管跨境交通工具及到港者）規例》（599H章）、口罩令（599I章）、強檢令（599J章）的有效期則延長至9月30日。