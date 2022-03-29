5退休空姐追討國泰17.5萬年終獎金敗訴　上訴遭駁回 (18:03)

申索人依次為董煥卿、吳麗芬、何靜儀、姚淑儀及區婉芬，每人申索3.5萬元。5人加入國泰超過30年，於2017年10至11月期間退休。被告人為其前僱主國泰航空有限公司（下稱國泰）。

上訴方爭議國泰過去30年均有向該年7月後退休的員工，發放年終獎金，是勞資雙方的共識（common assumption）。惟潘官認為，原審審裁官已考慮國泰沒就發放獎金訂立相關政策或指引，亦無證據顯示國泰曾告知申索人會發放該獎金，故上述安排並非雙方的共識，不符合「不容反悔的協定」原則。

上訴方另爭議審裁官忽略資方一貫發放獎金的做法，亦能構成勞資雙方的協定，勞方有正當原因「期望」國泰繼續發放獎金，質疑審裁官並無解釋為何「約定俗成」的安排不等於共識。潘官則引述國泰一方反駁指出，共識須「清晰及統一」，足以供法庭給予法定效力，故認為現不能從證據作唯一結論，雙方必然有相關共識。