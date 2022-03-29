梁國雄立法會搶文件違特權法藐視罪成　加監14日 (17:37)

主任裁判官嚴舜儀表示，被告當時曾稱要「搶文件」，反映他清楚知道其行為不合法；他亦沒有徵求同意，屬侵犯他人的行為，且他令會議被擾亂，影響其他人執行憲法功能，故裁定被告罪成。

梁國雄被裁定罪成後，解僱其代表律師吳宗鑾及吳靄儀，自行求情。他稱，當日行為屬議會抗爭，認為受議員的豁免權保障而不受追究。梁國雄又說，當日官員在議員追問下仍未有交出有關資料，斥他們對議員監察採藐視態度，故因希望得知事件有否涉及官商鄉黑勾結、官員有否徇私才取走文件。

嚴舜儀裁決時稱，2016年11月15日房屋事務委員會與發展事務委員會舉行聯席會議，討論橫洲發展計劃。被告當時未經同意搶去馬紹祥的文件，無視會議主席麥美娟的命令，並交由另一議員朱凱廸，其行為並沒有合法權利，屬侵犯他人財物的行為。官員有否受驚、文件內容是否機密並不關鍵，一旦文件到第三者手上，無法控制他人如何處理，故唯一合理推論是被告的行為是引起擾亂。

嚴官又認為，會議主席麥美娟下令被告離開，延長會議15分鐘，令會議可以繼續進行，為合理果斷的決定，有效令其他出席者知道遵守規則的重要性。至於辯方稱被告受特權法第3、4條保障，其言論亦受言論自由保護，嚴官引用終院本案的判辭稱，特權法也旨在確保立法會享有安全及有尊嚴的環境，惟被告的行為是擾亂會議進行。