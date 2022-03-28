新冠疫苗｜院舍第二針接種率未過一半 (22:41)

第五波疫情至今逾46000名安老院舍及殘疾人士院舍院友染疫，社會福利署回覆本報表示，全港安老院舍及殘疾人士院舍分別有約60 000和約17 000名院友，截至昨日（27日），已有逾43 600人接種最少第一劑疫苗。 社署發言人稱，部分院友因其身體狀況，如染疫而暫時並不適合接種疫苗。若以整體院友人數計算，安老院舍首針、兩針及三針疫苗接種率分別為54%、27%及4.5%；殘疾人士院舍有關的接種率則為66%、49%及8.9%。

港大醫學院院長梁卓偉前日建議，所有安老院及殘疾院舍每日向社署通報已打針院友人數、已打多少針、多少院友或家屬不同意打針及其理由、因染疫未能立即接種疫苗的院友人數等。梁稱，每日公開數字有助政府具體提出何時可完成院友接種，亦對政府及院舍均有好處，公眾亦可監察。

院舍新冠疫苗接種率（截至3月27日）

○安老院舍

首針接種率：54%

兩針接種率：27%

三針接種率：4.5%

○殘疾人士院舍

首針接種率：66%

兩針接種率：49%

三針接種率：8.9%

資料來源：社會福利署