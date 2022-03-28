英籍僱主非禮外傭罪成　事主指罪行涉違《人權法》申司法覆核 (17:47)

申請方以「CB」為代號，由資深大律師陳樂信代表。答辯方為警務處處長及律政司司長，保安局局長以有利害關係方列席，均由資深大律師鮑進龍作代表。

申請方陳辭指，外籍家庭傭工孑然一身來港，不懂本地語言，處於弱勢，容易遭剝削及侵犯其權益。申請人CB在受僱其間，僱主Z非禮CB並強迫她為他手淫；申請方強調，有片段佐證Z過去聘用的傭工亦曾遭非禮，Z強迫傭工提供性服務是有跡可尋、有系統的行為，故認為Z不旦性侵犯CB，行為亦涉強制勞役（forced labour）及人口販賣，而根據《香港人權法案》第四條，警方應有法定責任循此方向另作調查。

答辯方則質疑，申請方未能指出CB在何特定威脅下，被迫提供性服務。CB的旅遊證件沒遭沒收，亦可外出及與外界通訊，不涉人身自由受制下遭勞役，非法律上的強迫勞役；CB並非被販賣作性奴，過程亦不涉不正當金錢或物品交易，故非人口販賣。聆訊明續。