中五男生兩度尾隨女子　認企圖非禮及遊蕩罪　押至下月判刑 (17:11)

一名居於青衣長安邨的17歲中五男學生，涉在屋邨一帶尾隨一名女子至其居住樓層，用校䄛笠住女子頭部及捂住其嘴巴，企圖非禮對方，女子掙扎逃脫，警方經調查發現他曾以同樣手法騷擾另一女子。男學生被控企圖非禮罪及遊蕩罪，他今（28日）於西九龍裁判法院承認兩罪。辯方求情時稱，被告與祖母同住，於單親家庭下成長，故對性覺得好奇，一時好奇下犯下本案。署理總裁判官羅德泉下令將案件押後至4月13日判刑，以待索取其背景、教導所、更生中心、勞教中心及心理報告，被告期間還押。
案情指出，去年12月16日X放學回家時，被告劉添穎在安洋樓尾隨X，並一同進入升降機。X抵達住所的樓層時，被告跟隨並作狀走往另一個方向。惟X走到家門時，被告突然出現，X衝入家中告知父親及報警處理，被告則逃去。
今年1月6日，被告跟隨Y，惟當時升降機內有其他人，故Y未有留意被告。Y抵達住所的樓層時，被告以同樣方法跟隨她。當Y欲開門時，被告突出現，並用校褸捂着Y的口，Y不斷掙扎及用手踭推開被告。被告立即逃往樓梯間，Y母其後報警。警方事後翻查閉路電視片段，拘捕被告。被告在警誡下稱，當時捂着Y的口是想觸摸其胸口及頭髮；他又在錄影會面下稱，跟蹤兩名事主是想非禮二人。