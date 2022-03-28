中五男生兩度尾隨女子　認企圖非禮及遊蕩罪　押至下月判刑 (17:11)

案情指出，去年12月16日X放學回家時，被告劉添穎在安洋樓尾隨X，並一同進入升降機。X抵達住所的樓層時，被告跟隨並作狀走往另一個方向。惟X走到家門時，被告突然出現，X衝入家中告知父親及報警處理，被告則逃去。

今年1月6日，被告跟隨Y，惟當時升降機內有其他人，故Y未有留意被告。Y抵達住所的樓層時，被告以同樣方法跟隨她。當Y欲開門時，被告突出現，並用校褸捂着Y的口，Y不斷掙扎及用手踭推開被告。被告立即逃往樓梯間，Y母其後報警。警方事後翻查閉路電視片段，拘捕被告。被告在警誡下稱，當時捂着Y的口是想觸摸其胸口及頭髮；他又在錄影會面下稱，跟蹤兩名事主是想非禮二人。