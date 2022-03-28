新冠疫苗｜兒童疫苗中心及公院接種站4月起縮短開放時間 (16:13)

政府今日（28日）公布，4月起調整4間兒童社區疫苗接種中心和13間公立醫院新冠疫苗接種站的開放時間，服務時間將會縮短。當局將向受影響預約者發送電話短訊，通知新的接種日期和時間。
兒童社區疫苗接種中心新開放時間（4月1日起）：
‧每日上午10時至下午6時，下午1時30分至2時30分為清潔時間
‧兒童社區疫苗接種中心地點︰香港兒童醫院、圓洲角體育館、港怡醫院及荃灣體育館
13間公院疫苗接種站新開放時間（4月2日起）：
‧周一至周五上午10時至下午7時，最後接種時間為下午6時30分（公眾假期除外），午膳時間照常開放
‧公立醫院新冠疫苗接種站地點︰東區尤德夫人那打素醫院、將軍澳醫院、明愛醫院、威爾斯親王醫院、瑪麗醫院、伊利沙伯醫院、屯門醫院、博愛醫院、北區醫院、瑪嘉烈醫院、律敦治醫院、雅麗氏何妙齡那打素醫院及仁濟醫院
瑪嘉烈醫院接種站新開放時間（4月2日起）︰
‧周一至周五上午9時至下午6時，最後接種時間為下午5時30分（公眾假期除外）
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