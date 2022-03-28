警拘6男女涉串謀詐騙及非法禁錮 (16:05)

新界南總區重案組總督察周子軒表示，案中事主分別為3男1女，年齡介乎21至37歲，報稱建築工人及侍應。早前4人於社交網站接觸到集團「搵快錢」廣告，遂按指示開立傳統銀行及虛疑貨幣帳戶，在上周五（25日）相約見面時，突被人強行帶到旺角一酒店房間非法禁錮，沒收他們的手提電話，再被迫交出銀行戶口及虛疑貨幣戶口登入資料及密碼。眾人遭禁錮期間曾被言語及精神恫嚇，24小時有人在房間看守，禁止各人離開及與外界聯絡。

其中一名21歲女事主的家人，發現她當日出門上班後失去聯絡，遂報警求助，案件交由新界南總區失蹤人口調查組跟進。警方翌日（26日）於旺角尋回女事主，並根據資料搜查旺角一間酒店房間，發現另外3名被禁錮的男子，即時拘捕3名疑犯。探員其後於新蒲崗一單位再拘捕另外3人，尋回4名事主遭沒收的電話。

被捕5男1女，年齡介乎18至40歲，分別有3名本地男子、2名南亞裔男子，以及1名印尼女子，他們報稱侍應、建築工人及無業。其中5名男子已被暫控串謀詐騙及非法禁錮。

行動中，檢獲一部電腦、15張銀行卡及24部手提電話。被捕的6人當中包括犯罪集團骨幹成員，相信仍有人逃，不排除有更多人被捕。4名遭非法禁錮事主沒有實際金錢損失，但部分戶口已被挪用作處理不明來歷款項，警方將繼續追查涉及的資金流向。