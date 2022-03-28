女童涉受母親男友虐打　作供稱曾被踢肚燒手淋冷水 (15:53)

承認事實透露，女童X的母親A於2010年認識X的生父，兩人翌年結婚並於內地生下X，母女2015年來港，A同年誕下幼子。兩夫妻於2017年分居，X與母親於深水埗某單位同住，父親則照顧幼子。A其後於網上認識被告葉翰霖（34歲），兩人發展為情侶。

女童X在錄影會面透露，2019年12月15日母親上班後，家中只有她及被告。X稱，曾說要與爸爸同住而惹怒被告，並遭他踢肚，被告又以風筒吹其面部約5分鐘、頸部和腳背則約7分鐘。X又稱，她站在廁所門口時，遭被告以濕毛巾大力掩著口鼻。被告更著X除去上衣，以冷水花灑淋在其身上。被告洗澡後，曾向X說「你唔好嘈我訓覺，唔係我就打你」。X稱，她事發曾嘔吐，如廁時亦有出血。翌日X因肚痛不適，由父母帶往明愛急症室求醫。

X又稱，同年某天與被告放學回家時，被告突然很生氣，並從褲袋取出火機燒她的手。母親發現X的手起了水泡，惟X不敢說出事實，遂稱自己摸到熱的物品才受傷，母親亦帶她到診所求醫。X稱，她其後才向生父透露真相。