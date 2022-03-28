新冠疫情｜為圍封大廈長者接種疫苗　聶德權指先計劃安排打科興 (15:26)

政府本周試行圍封強檢後為長者及殘疾人士上門接種新冠疫苗，並透過地區組織試用網上平台安排打針，公務員事務局長聶德權今日（28日）在港台《千禧年代》表示，目前約有20萬名70歲以上長者未接種疫苗，希望盡量接觸未打針者、做到一個不漏，新的網上登記平台會容許希望打針的市民、其家人或地區組織登記，政府會聯絡不同團體作統籌，並安排具體打針流程，如運送及醫護人手安排等。
聶德權指，暫時未能估計新措施下會有多少人接種，認為首先要找出有需要的市民，「搵到就有得做」，登記後要等多少時間才有人打針，他指要視乎有多少醫護參與，以及實際運作經驗，如對象住址分散程度等，初期會為單一圍封大廈住客打針，若運作純熟及人手充足，可複製流程至其他大廈。
有社福及醫護機構指上門接種需要較多人手，且長者要在短時間内決定接種，聶德權回應指，相信有長者本身已希望打針，而過程「其實唔係咁複雜」，按經驗只要曾打流感針，經醫生簡單評估已可即場接種，而大部分人針後均沒有問題，未必需要護士留下，可安排義工在場觀察，有問題時再聯繫醫護。現時計劃安排接種科興疫苗，他指，經驗上長者多選科興，而且運送安排上較方便，如日後見到其他需要，不排除再作安排。
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