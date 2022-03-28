新冠疫情｜為圍封大廈長者接種疫苗　聶德權指先計劃安排打科興 (15:26)

聶德權指，暫時未能估計新措施下會有多少人接種，認為首先要找出有需要的市民，「搵到就有得做」，登記後要等多少時間才有人打針，他指要視乎有多少醫護參與，以及實際運作經驗，如對象住址分散程度等，初期會為單一圍封大廈住客打針，若運作純熟及人手充足，可複製流程至其他大廈。

有社福及醫護機構指上門接種需要較多人手，且長者要在短時間内決定接種，聶德權回應指，相信有長者本身已希望打針，而過程「其實唔係咁複雜」，按經驗只要曾打流感針，經醫生簡單評估已可即場接種，而大部分人針後均沒有問題，未必需要護士留下，可安排義工在場觀察，有問題時再聯繫醫護。現時計劃安排接種科興疫苗，他指，經驗上長者多選科興，而且運送安排上較方便，如日後見到其他需要，不排除再作安排。

新冠疫情專輯：bit.ly/3s7mbbY