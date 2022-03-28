新冠疫情｜孔繁毅：實際染疫人數或超400萬　死亡率以此計為0.18% (14:14)

料個案數字兩三周後降至三位數

本港昨日連續第二天錄得少於1萬宗新冠感染個案，孔繁毅形容，疫情整體趨勢向好，相信確診數字正慢慢回落，但社區仍有相當多感染者，故回落速度不會太快，估計兩至三星期後才回落至三位數。他認為，若市民堅持不放鬆防疫，加上尤其80歲以上長者的疫苗接種率，若能在4周內提高至九成，將可以更快控制疫情。

孔繁毅稱疫情不會完結 或要每年冬季打疫苗加強劑

被問到要達到什麼條件才代表疫情受控，孔繁毅表示，要視乎6月的疫苗接種率等因素而定。若屆時有九成或以上的市民已接種三劑疫苗、累計感染人數上升至450萬到500萬、每日新增個案數降至100宗或以下，以及放寬感染控制措施後疫情沒有反彈，就代表群體免疫達一定水平，疫情已經受控。他認為，市民到時在室外就毋須戴口罩，食肆回復100%入座率，亦能重開康樂設施等。但他指出，新冠病毒有「相當高」的傳播性，故不能完全放寬所有社交距離措施，加上疫情並不會完結，市民及後在每年冬季可能要接種加強劑。

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