男子涉19年「三罷」非法集結罪成　上訴失敗 (13:00)

上訴人譚禹軒（24歲）指原審裁判官錯誤依賴「逃跑」作為參與非法集結的證據，以及錯誤利用基本形式的「共同犯罪計劃」作為定‍罪基礎。

雖然當時警方小巴和警員制服無警察標記，但李官同意裁判官指小巴「不尋常地」停泊道路交界，有身穿制服及手持長槍的乘客下車。因此，裁判官合理裁定正常人「只需看一眼」就知道乘客是警察，加上上訴人沒配戴蒙面物品，他沒作供解釋，李官拒絕接受他以為自己違反蒙面法而逃跑。

李官續指，裁判官審視的環境證供證據包括附近發生非法集結，上訴人打扮與暴力示威者相同，以及他在警方展開拘捕後衝上天橋。裁判官考慮「逃跑」證據之前，有足夠證據推論上訴人參與非法集結。

另外，李官認為裁判官先於運用「共同犯罪計劃」之時，已經裁定上訴人犯案，推論他不單純是身在現場，更藉此故意鼓勵和默許其他非法集結人士。