新冠疫情｜多130患者公院離世　第五波累計7039人死亡 (16:43)

較年輕死亡個案資料：

．59歲男，無打疫苗紀錄，有長期病患，曾接受器官移植，3月11日到那打素醫院急症室，出現氣促、咳嗽、肺炎，入院後腎功能持續差；曾獲處方抗生素、類固醇、瑞德西韋，因情況持續差而轉送威院，至26日過身

．60歲女，無打疫苗紀錄，有長期病患，3月16日到聯合醫院急症室，入院後獲處方抗生素、類固醇、瑞德西韋，惟呼吸系統衰竭，至26日凌晨4時離世

．57歲男，無打疫苗紀錄，外籍人士，本身有長期病患。3月21日到廣華醫院急症室，肚痛、人無力、肺炎，23日轉至伊利沙伯醫院後情況相對穩定，直至26日心臟停頓，凌晨5時離世

．60歲男，無打疫苗紀錄，患末期癌症，3月26日到伊利沙伯醫院急症室，他本身在屋內被發現昏迷；9日已發現新冠病毒陽性，26日約早上7時離世

．57歲男，無打疫苗紀錄，住在院舍，3月25日到瑪嘉烈醫院急症室，出現氣促，3月初已檢測陽性，26日離世

已處方1.85萬新冠口服藥

新冠口服藥方面，李立業表示至今處方逾18,500次，當中以默沙東較多。有關私家醫生安排，他稱醫管局一直在商討，藥物存量上會盡量配合，惟病人如何取藥、有關私家醫生處方等涉及法例細節仍須處理。

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