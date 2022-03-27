新冠疫情｜港增8037陽性　包括3555核酸檢測、4482快測個案　連續兩日萬宗以下 (17:40)

衛生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮表示，昨日（26日）新增一間殘疾人士院舍爆疫，涉一名職員及一名院友。第五波疫情累計783間安老院舍爆疫，其中38間於過去兩周錄得個案，佔整體安老院舍4.7%，涉及750名院友及136名員工；至於殘疾人士院舍則共有285間爆疫，其中19間於過去兩周出現個案，佔全港殘疾人士院舍5.7%，涉及288名院友及120名員工。

個案萬宗以下仍屬高 籲市民勿放鬆

歐家榮表示，新冠陽性個案連續兩日跌至一萬宗以下是好現象，疫情開始定下來，但仍屬相當高的水平，認為未有條件放寬防疫措施。他稱，明白市民抗疫現疲態，但指出社區仍有大量傳播鏈，疫情有可能出現反彈，呼籲市民勿放鬆，保持高度警覺。

另外，歐家榮表示，自從恢復強制檢測，社區檢測中心及流動採樣站的檢測明顯增加，過去兩日每日7萬多名市民接受檢測，當中約6%樣本呈陽性。政府未來會採取巡查行動，揀選某些大廈，了解在發出強檢公告後，有多少市民已完成檢測。

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