新冠疫情｜高拔陞：倘疫情反彈亞博館落馬洲河套區收新症 (15:22)

現時亞博館有約800張牀，但僅接收約三分一人，高拔陞表示，相信隨着來港援助的內地醫護漸熟悉運作，亞博館將可接收及照顧更多患者，若新一波疫情需以整個亞博館接收病人，估算可能需再增加逾千名內地醫護幫忙，政府初步有跟內地溝通，將密切留意疫情變化再決定。

醫管局初步分析：四成死者屬新冠致命

疫情累計逾7000人死亡，高拔陞表示，近日見到重症及死亡人數下降，惟仍有不少長者染疫，且入院後或一段時間才惡化，故死亡數字會有滯後。他稱，醫管局初步分析，死者中約四成多人明顯是新冠病毒致命，其餘三成多人未見直接關係，餘下約兩成人關係不清晰，如入院後短時間內離世，故難以分辨，正與專家作詳細分析。

第五波疫情前醫管局曾稱有應變計劃，被問到為何公立醫院情況仍然嚴峻，高拔陞表示，第五波短時間內有大量安老院舍爆疫，而長者通常住院時間較長，認為是主要原因令情況變得困難，又稱每次疫情都希望做最好準備，但難以估計下次疫情，惟現時已增加設施，相信若再有疫情醫院情況將有改善。

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