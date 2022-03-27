新冠疫情｜梁卓偉：個案由「極高」到「非常高」水平　憂市民出行回升致疫情反彈 (14:35)

對於港大醫學院內科學系臨牀教授孔繁毅早前預計倘疫情受控，6或7月市民在室外地方可毋須戴口罩，梁卓偉表示，即使如何復常，相信不戴口罩都是最後一步，「一定要好清楚睇到新冠（病毒）再不會帶來嚴重後果，先至好去諗」，「呢個我未敢諗住」。

第五波新冠疫情逾7000多名患者離世，梁卓偉在商台《政好星期天》表示，不可視死亡個案為「冷冰冰的數字」，未來要設法減少可預見的死亡個案。他提到，抗疫須及時果斷，包括接種新冠疫苗要精準到位，尤其70歲以上長者群組接種工作刻不容緩，建議所有安老院及殘疾院舍每日向社署通報數字，包括多少院友已打針、已打了多少針、多少院友或家屬不同意打針及原因為何、多少院友因染疫而未能立即打針，如每日公開透明將數字告知社會，對政府及院舍有好處，公眾亦可監察。他又說，如何上門尋找隱蔽長者打針，需社署及民政署協助。

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