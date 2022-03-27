新冠疫情｜梁卓偉：個案由「極高」到「非常高」水平　憂市民出行回升致疫情反彈 (14:35)

本港新型冠狀病毒個案近期呈跌勢，昨日（26日）是2月24日後首度重返單日4位數。不過，政府專家顧問、港大醫學院院長梁卓偉今早（27日）表示，第五波疫情個案數字只是由原本「極高」到「非常高」水平，市民千萬不要有錯覺以為疫情走下坡，過去5、6日市民出行指數明顯回升，若情況持續，第五波出現反彈並不出奇，恐怕屆時想復常或計劃下月21日起放寬社交距離措施，也可能未必做到。
對於港大醫學院內科學系臨牀教授孔繁毅早前預計倘疫情受控，6或7月市民在室外地方可毋須戴口罩，梁卓偉表示，即使如何復常，相信不戴口罩都是最後一步，「一定要好清楚睇到新冠（病毒）再不會帶來嚴重後果，先至好去諗」，「呢個我未敢諗住」。
第五波新冠疫情逾7000多名患者離世，梁卓偉在商台《政好星期天》表示，不可視死亡個案為「冷冰冰的數字」，未來要設法減少可預見的死亡個案。他提到，抗疫須及時果斷，包括接種新冠疫苗要精準到位，尤其70歲以上長者群組接種工作刻不容緩，建議所有安老院及殘疾院舍每日向社署通報數字，包括多少院友已打針、已打了多少針、多少院友或家屬不同意打針及原因為何、多少院友因染疫而未能立即打針，如每日公開透明將數字告知社會，對政府及院舍有好處，公眾亦可監察。他又說，如何上門尋找隱蔽長者打針，需社署及民政署協助。
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