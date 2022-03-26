新冠疫情｜多114患者公院離世　最小僅3歲　第五波累計6888人死亡 (16:43)

3歲女童有嚴重腦病變 入院陽性現肺炎徵狀

李立業指出，年僅3歲的死亡女童有嚴重腦病變，經常出入醫院。3月18日下午她因發燒、抽筋到威爾斯醫院急症室求醫，當時檢測呈陽性，需要插喉，入住兒童深切治療部。他稱，因女童年紀太小，不適合處方新冠口服藥，醫生處方瑞德西韋及類固醇，惟女童情況持續轉差，有肺炎徵狀，心跳慢，血氧不斷下跌。3月25日她曾由深切治療部轉到普通病房治療，當日下午病情轉差並離世。被問到女童徵狀是否由新冠病毒引起，李立業稱，發燒、抽筋與腦病變有一定關係，女童亦有肺炎徵狀，很難下判斷，因此個案交死因庭跟進。

雖然近日新增個案下跌，但每日死亡個案仍過百，被問為何死亡數字仍高企，衛生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮解釋，一個人感染後病情惡化，可能一、兩星期後死亡，故最新死亡數據反映的可能是較早前疫情，形容「死亡數字與疫情趨勢會有一、兩星期滯後」。

部分較年輕死亡個案

．39歲男，有長期病患須卧牀，要用喉管餵食，他有腦癇症，住護老院舍；3月10日發燒，檢測陽性，情況持續惡化，3月25日離世

．52歲女，有末期癌症，3月22日覆診發現有腹水及膽管塞；3月初檢測已是陽性，入院再測試仍然陽性，CT值30（即病毒量低），轉入腫瘤病房治療，病情走下坡，3月25日晚離世

．56歲女，有甲狀腺病歷，3月25日凌晨入聯合醫院急症室，有高燒、氣促及有肺炎，情況急速惡化，要急救及插喉，入院翌日早上離世

．59歲女，有長期病患心臟、肺問題，3月23日入伊利沙伯醫院急症室，血壓下跌，心跳快，有膽囊發炎，情況持續惡化，25日離世

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