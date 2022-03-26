警方拘捕8人涉洗黑錢偽製紙幣　涉款9100萬 (14:47)

警方財富情報及調查科署理總督察戴焯賢表示，該集團在2021年5月至12月期間曾涉及30宗騙案，包括17宗投資騙案、12宗網上情緣案及一宗網上購物騙案。案件共有30名受害人，分別損失11萬多至1700萬元，騙款共達6500萬元，其中1000萬被發現存入本案的傀儡帳戶。

他指，集團同時以金錢利誘低收入者在虛擬銀行開設帳戶，並獲得這些帳戶的網上銀行登入資料，再用傀儡帳戶收取騙款及互相轉帳，清洗黑錢。經警方調查，集團合共控制38個帳戶，收取9100萬元不明來歷的款項，警方尚在調查款項流向。

警方昨以「洗黑錢」、「串謀洗黑錢」及「製造偽製紙幣」罪拘捕6男2女，年齡介乎29至73歲，分別報稱無業、清潔工人、客戶服務員、廚師等，其中一人為泰國籍。警方相信，其中3人屬集團骨幹，另外5人則為傀儡帳戶持有人，尚在調查有否其他人在逃。

另外，警方在其中一名被捕人家中，搜出25張500元的假鈔，合共價值12,500元，另檢取家用電腦、家用噴墨打印機、閃粉顏色筆及顏料等，估計用作製造偽鈔。警方仍在調查是否有偽鈔流出市面，但指出有關偽鈔質素低劣，相信市民不難以肉眼分辨。