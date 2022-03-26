逾百人旺角通宵排隊購表　排隊市民稱保持距離不憂染疫 (11:56)

今日凌晨有逾百人在朗豪坊外排隊，當中不乏長者及南亞裔，部分人自備紙皮席地而坐，有人帶同睡袋休息。警方派員到場拍攝，暫未見有發出告票。排頭幾位的馮先生表示，昨日（25）下午5時到場排隊，希望購手表贈送朋友，稱自己有保持社交距離，不擔心會染疫或觸犯防疫規例。

今晨5時許，有數十名南亞裔走到隊頭，疑似「打尖」，引起在場者不滿，有人報警。警方其後到場了解。現場消息稱，該手表原在銅鑼灣啓超道、尖沙嘴海港城及旺角朗豪坊3處地方開賣，3個地方均有人排隊。其中，銅鑼灣店一度貼出告示稱延遲發售，不少市民改到旺角朗豪坊排隊。朗豪坊店亦增加派籌數目，由72張籌加至144張，早上9時15分起派籌，約10分鐘已派完。

今次引來市民通宵排隊的聯名手表為「The BIOCERAMIC MoonSwatch Collection」，為OMEGA與Swatch首度合作，售2100港元，每人限購兩隻。Swatch稱，該手表非限量生產，亦沒有附有編號，所有款式日後會安排於網上商店發售。