海關檢1.1億元可卡因　兩學生及一物流女職員被捕 (11:42)

海關毒品調查科監督李嘉明指，海關較早前與海外執法機關情報交流，作出風險評估，鎖定一個從哥斯達黎加經海運到港、報稱載有電力變壓器的貨櫃，該貨櫃於上月26日抵港。海關毒品調查科聯港口海域科人員採取聯合行動，首先利用X光機檢查，發現變壓器內藏不同組件，當中有組件傾側，引起關員懷疑，遂決定將變壓器打開檢查。

該變壓器體積龐大及材料堅固，頂蓋封口更用超過100粒螺絲鎖緊，需花長時間才可打開封口，發覺內裡一個注滿油的油缸，無法檢查變壓器底部，需將缸內750公升油抽出，再發現有一層金屬板蓋著零件，再需長時間切割鐵板，當割開鐵板後發現有10個鐵箱，每個鐵箱均被厚鉛板蓋住，之間再有銅線綑著鐵箱。關員發現銅線不規則，與正常變壓器零件有別，於是將鐵箱鋸開，發現每個藏有10塊磚狀可卡因毒品，每塊約重1.2公斤，共檢獲100塊磚狀可卡因，市值1.1億元。

李指販毒集團花盡心思，利用油壓式變壓器複雜構造及材料堅固，再以銅殼一層層包住毒品，試圖避過X光機檢查，而且變壓器內裡注滿油，與正常油壓式變壓器外表無異，增加海關人員檢查難度，前後共花10小時才發現毒品。

案件由海關毒品調查科接手跟進調查，隨即展開監控遞送行動，首先將變壓器包裝還原放回貨櫃內，再送回貨櫃碼頭，作出24小時監控。其後一間物流公司收取該貨櫃，先送往天水圍一個物流場，存放兩星期後，再轉送往上水古洞另一物流公司，拆櫃後存放在物流公司貨倉約一星期，直至周四（24日），物流公司按指示將變壓器送到新田一處空地，其後兩名男子簽收貨物，埋伏關員立即上前將兩男子拘捕，翌日（25日）再拘捕一名與案有關女子。

海關毒品調查科毒品調查第一組指揮官陳紹裘稱，整個過程販毒集團小心謹慎，骨幹成員從未出現，利用本港物流方便，遙控多間物流公司不斷轉換收藏地點，覺得安全才出現收貨。初步相信毒品供應本地市場，兩名被捕男子分別14及15歲均為學生，背後有黑社會集團操控，已控落案暫控一項企圖販運危險藥物罪名，案件仍在調查之中，另一名女子報稱物流公司職員，負責整個物流運送過程，仍被扣留調查。