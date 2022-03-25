「醫生舖王」林傳龍與母爭樓重審勝訴　官令林母交還單位及122萬租金收益 (20:12)

原訟法庭暫委法官徐韻華在判辭指出，原告林傳龍一方的案情合理。林傳龍表示，東亞銀行對持有港大卡的畢業生提供特別按揭優惠，並要求單位用作自用，故與母親、即被告謝巧玩聯名持有單位。徐官認為，林傳龍是按銀行經理的建議證明單位自用，做法合乎邏輯。

判辭又稱，林母的案情存在矛盾，尤其是解釋購買單位的原因。林母稱自己每天帶飯到林傳龍診所，林傳龍夫婦更會每天與她吃飯，為方便預備膳食才想置業，但她其後改稱，1999年底後林傳龍及其妻才與她一同吃飯。另林傳龍出示他們於1997至1998年間的用膳收據，證明他們多次出外用膳；且林母稱當時七子的女友懷孕，故想購入新單位，惟出生證明書顯示孫女於1999年出世，並非1998年，林母更一度否認其孫女的出生紙，令人莫名其妙。

判辭續稱，林傳龍及母親在買樓時均有共識，林傳龍才是單位唯一持有人。直至2011年2月，林母才改稱自己擁有業權，是不合情理；且林母曾表示林父可以借錢予林傳龍，以助他節省開支，反映林傳龍才是單位唯一持有人。