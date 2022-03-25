孔繁毅稱本港長遠比新加坡更有條件開放　料市民夏季起毋須再戴口罩 (16:16)

孔繁毅指，港大醫學院推算本港有逾半人口感染全球最流行的Omicron BA.2病毒株，感染Omicron BA.2 的康復者，其身上產生的中和抗體，對Delta的保護力好；但Delta康復者的抗體對付Omicron BA.2 則相對弱及低。

孔繁毅認為，綜觀現時新加坡大部分人口均感染Delta或Omicron BA.1病毒株，且第三針接種率只有7成，現時開放得太快，當地疫情反而有機會反彈，爆發Omicron BA.2 病毒，長遠而言本港更有條件對外開放，但必須是逐步放寬，料市民6月至7月於室外可不用戴口罩，不再只限於做運動時可獲豁免，而是只要身處室外便可毋須戴口罩。

被問到如何看早前港大研究稱新冠病毒在本港或「走向風土病」，孔繁毅認同新冠病毒在港一定會邁向成為風土病，因當疫苗接種率夠高、或大部分人已感染，病毒便會自然由「大流行」變為「風土病」，料屆時市民每年冬季前均須打新冠疫苗。他又認為現階段政府不應看確診數字制定政策，應改為聚焦重症死亡，亦不宜因疫情出現少許反彈便再收緊社交距離及外防措施，應「等時間慢慢俾佢（疫情）落」，否則市民會無所適從。