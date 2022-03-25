新冠疫情｜多162患者公院離世　第五波累計6749人死亡 (16:39)

部分新增死亡個案：

．21歲男子，無打疫苗紀錄，有長期病患，是小欖醫院長期病人，須卧牀，有腦積水紀錄，3月2日驗到陽性，轉到屯門醫院留醫，有氣促、需要氧氣，病情持續惡化，至3月24日過身

．50歲女子，已打兩針，有長期病患，曾接受器官移植，有血液及器官癌症病歷，3月17日陽性，3月19日送瑪嘉烈醫院急症室，有發燒、咳、氣促，入院後血氧量惡化，要用高濃度氧氣，獲處方抗生素、類固醇和瑞德西韋，其情況持續惡化，3月24日離世

．55歲男，無接㮔疫苗，有長期病患，在葵涌醫院住院，有腦癎及中風紀錄，3月14日檢測陽性，轉往瑪嘉烈醫院急症室，因血氧跌需供氧，當時已發燒3天及有肺炎，病情持續惡化，3月24日離世

．58歲男，行動不便，曾打一針疫苗，3月24日下午氣促加劇而送急症室，當時驗到陽性，在急症室搶救，同日離世

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