37歲男「和你SHOP」遊蕩罪成　上訴獲減刑3個月 (16:03)

上訴人為37歲男子楊浩然。上訴方爭議遊蕩罪須證明犯案者有使人擔心的犯罪意圖，另上訴人的行為不構成遊蕩，原審裁判官陳炳宙錯誤地以「共同犯罪原則」裁定上訴人結伴他人遊蕩，支持及鼓勵他人搗亂。

判辭反駁指，控方只須證明被告故意遊蕩，而行為令人有理由擔心本身的安全或利益，黃官同意原審裁判官所指，上訴人並非光顧，根本毋須入內，唯‍一合理的推論是藉逗留1分42秒，以支持和鼓勵他人搗亂，與搗亂者有默契及共同目的，構成共同犯罪計劃。

判刑方面，上訴方指上訴人只是安靜地坐著看餐牌，並無作出搗亂行為；另質疑原審裁判官處理不當，包括曾指上訴人不認罪是浪費法庭時間，上訴人無權要求法官像社工，對犯罪者百般呵護等。

判辭指，上述有可能是裁判官的不完美表述，但確實令人疑慮是否考慮不善。案發時社會事件正烈，本案涉及多人行事，考慮整體情況後，判監是唯一合適刑罰。惟考慮案情、上訴人背景、原審裁判官的處理令人有顧慮後，認為刑期具下調空間，遂改為監禁半年。