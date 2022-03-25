新冠疫苗｜社署籌劃院舍接種復必泰　醫療機構稱技術上無問題 (15:10)

鄺健鴻稱，復必泰疫苗需要儲存及稀釋，在院舍接種難度較高，因院舍未必有乾淨及特定地方可讓團隊稀釋疫苗。而每樽復必泰疫苗可稀釋成7劑疫苗，若院舍接種人數未能配合，將造成浪費。他又指出，曾有長者憂慮或誤解接種復必泰的副作用，如擔心接種後會不適甚至死亡，故大部分長者選擇接種科興。

香港安老服務協會主席陳志育在同一節目透露，社署已發問卷了解安老院友意向，若有長者希望接種復必泰，署方將盡量安排醫療團隊上門接種。他認為，長者能選擇接種的疫苗是最好，據過去經驗大部份院友選打科興，但有部分長者因早前染疫，須待康復後才能打針，只有少數人選打復必泰。

陳志育相信，不少院友及其家屬在第五波疫情下均明白接種疫苗的重要性，拒絕打針的只佔少數；院舍另有加強解說，如家人仍拒絕，會將名單交給醫療機構，由醫生親自游說。他透露，曾見部分家屬因此改變主意，預計最終可令5%以上家屬「回心轉意」。

身兼安老事務委員會主席的行會成員林正財早前表示，第五波疫情的緊急情况下，醫生有權以病人最佳利益為依歸，決定為無認知能力的病人接種。陳志育認同上述建議，另建議港府參考新加坡做法，如長者或家屬堅拒接種疫苗，長者染疫後需自行承擔醫療開支。

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