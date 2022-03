劉澤星獲薦八月起任港大醫學院署任院長 (14:26)

張翔向醫學院教職員發電郵,指經校委會同意,任命劉澤星今年8月1日起接替梁卓偉,直至下一任院長到任,又稱正就院長職位進行全球招聘。

張翔表示,劉澤星的風濕科專科知識水平廣受認可,同時亦出任新冠疫苗顧問專家委員會召集人等職務,形容他熟悉港大醫學院及醫管局運作。

港大又表示,有嚴謹公正的既定程序處理大學成員人事事宜,由於全球招聘需時,過渡期間為確保學院能繼續日常運作及發展,大學需要委任署理院長,負責管理學院事務。

至於去年尾請辭的港大醫學院院長梁卓偉,任期至本學期末。梁今午亦去信醫學院師生,稱得悉劉澤星接任,感非常高興,形容沒有比他更有資格、更合適的繼任人(no better qualified and more appropriate successor ),有信心他能帶領學院變得更強。

劉澤星亦去信港大醫學院成員,表示高興獲委任,形容屬加入港大醫學院30年來「學術生涯最自豪時刻」;又指從梁卓偉手上接捧,令他感少許憂慮,相信工作任重道遠。劉又讚揚,梁卓偉任醫學院院長9年來,學院各方面均有進步,包括改善本科課程,亦確保本港未來醫護人員和科學家,能做到尊重生命及彼此,指梁的貢獻非筆墨能形容。他又表示,將繼續令醫學院發展更上一層樓,指是答謝梁卓偉的最好方式。