田徑男教練4度非禮女學員判囚2年　官：非禮情節愈趨嚴重摧毁事主反抗意圖 (13:56)

辯方求情時稱，被告楊競雄（現年33歲）因本案受到網絡欺凌，又曾收到滋擾電話，令他飽受精神壓力。法官練錦鴻判刑時稱，被告的年紀約為X的兩倍，X未必能肯定被告的作為有否越界，惟獲取信任的被告犯下本案。練官又引述被告的心理報告稱，被告自信心低、無法與成熟女子建立關係，或因此轉向未成年女子，並指出被告重犯機會低。

對於被告聲稱與X為情侶，但練官稱任何親密行為均要獲得雙方同意，故認為此說法反映他欠悔意。練官續稱，案中涉及的4次非禮情節愈趨嚴重，摧毁X反抗的意圖，並測試她肢體接觸的底線，最後一次的控罪涉及掀開X的胸罩非禮其身體和乳頭，直指行為近乎發生性行為。

練官又稱，雖然被告家人及同事的求情信力證他是一名好教練，而且他無案底，惟練官稱被告正因為背景良好才獲信任，繼而犯下本案，故不就其背景佔任何比重，終判處24個月監禁。