杜淦堃獲委司法人員推薦委員會成員僅1年多　慣常任期2年 (10:46)

大律師公會前主席戴啟思原擔任司法人員推薦委員會中大律師代表，他在去年8月初辭職，大律師公會當時向特首推薦資深大律師蘇朗年（Neville Sarony）接任，但一直無下文，有關席位懸空至今7個月。

司法人員推薦委員會負責向特首推薦各級法官及司法人員人選，由終審法院首席法官擔任主席，律政司長是當然成員，另一委員為一名執業大律師。根據《司法人員推薦委員會條例》，特首委任大律師人選前須諮詢大律師公會執委會。此外，《條例》也提及，獲委任司法人員推薦委員會委員須在任職2年後離任，但有資格可再獲委任。

根據憲報公報，4名現任委員會成員獲特首續任兩年，任期由今年7月1日至2024年6月30日，包括高等法院首席法官潘兆初、高院法官朱芬齡、消費者委員會前總幹事陳黃穗及中文大學前副校長廖柏偉。