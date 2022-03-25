杜淦堃獲委司法人員推薦委員會成員僅1年多　大律師公會換屆前薦蘇朗年任委員未獲政府回應 (12:56)

特首林鄭月娥在司法人員推薦委員會中一個大律師代表委員懸空7個月後，委任大律師公會主席杜淦堃為委員會委員，任期僅一年兩個月，較慣常兩年一任短。政府今回應，委員會中7名由特首委任人士的交錯任期，「可保障委員會的延續性」。此外，大律師公會在換屆前曾推薦資深大律師蘇朗年接替去年8月辭職的委員、即時任大律師公會前主席戴啟思。大律師公會今（25日）發聲明指出，政務司長辦公室在今年2月10日，即公會換屆後約兩個星期後，邀請公會執委會推薦另一名大律師以供考慮。
今次是外界所知，政府罕有甚至可能首次推翻大律師公會推薦的司法人員推薦委員會人選。
大律師公會今回應，歡迎特首接納公會推薦杜淦堃，並解釋執行委員會認為在公眾利益的前題下，大律師委員的任命不應該再有所延誤，故一致決議推薦現任主席杜淦堃出任該委員會的大律師委員。
根據《司法人員推薦委員會條例 》第3(1A)和3(1B)條，行政長官須就大律師委員的人選諮詢大律師公會執行委員會，行政長官可委任大律師公會執委會所推薦人選以外的大律師擔任司法人員推薦委員會委員。
政府今刊憲公布，林鄭月娥委任大律師公會主席杜淦堃為委員會成員任期有別於慣常委員兩年一任，杜淦堃的任期由下月1日起至2023年6月30日，僅稍多於一年。
根據憲報公報，4名現任委員會成員獲特首續任兩年，任期由今年7月1日至2024年6月30日，包括高等法院首席法官潘兆初、高院法官朱芬齡、消費者委員會前總幹事陳黃穗及中文大學前副校長廖柏偉。