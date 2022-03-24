團體研究指政府數據開放有改善　促政府進一步公開透明 (17:40)

協會於2019/20年度發表首份評估報告，事隔2年協會今日發表第二份報告，評估港府在2021/2022年度的開放數據發展，結果顯示整體評分與上次報告相比有輕微上升，反映本港數據開放程度有改善，交通運輸和天氣類別評分升幅最顯著，主要與有更多公共交通服務營運商釋出實時預計到達時間，及天文台釋出溫度和風相關資料有關。

協會今年在評估報告中亦引述一個國際研究「全球數據指標」的初步結果，該研究涵蓋全球109個國家及地區，除評估數據開放程度外，亦分析數據管治及數據使用等能力。研究顯示，本港在數據管治上評分較低，排名僅中等，主要因在數據共享、數據管理，以及獲取數據便利程度上表現不理想。

香港互聯網協會開放數據小組召集人黃浩華表示，近日政府公布疫情相關數據時被指出現遺漏，恰好證明本港缺乏數據管治，才令數據即使存在亦未有公布，某程度違反公眾諮詢權及公共利益。他坦言對早前當局因「已經無乜意義」取消公布個案詳情的做法感詫異，「當官員都認為數據唔重要時，好難單方面要求佢地收集及運用數據」，認為當局需提升政府官員數據素養，正視公布數據重要性。