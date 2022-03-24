新冠疫情｜多152患者公院離世　已打兩針印傭發病兩日不治 (16:40)

昨日（23日）離世者當中64人來自院舍；103人無新冠疫苗接種紀錄，37人打了一針，12人打了兩針。其中140人為65歲以上長者。

部分昨日離世的較年輕個案：

．45歲女子：印傭，已打兩針復必泰新冠疫苗，沒有任何病歷；3月21日起發燒、打冷震和胃口差，22日早上情況急轉直下，昏迷被送往廣華醫院急症室，途中已無呼吸心跳，送抵急症室搶救後恢復心跳，入院篩查驗出新冠病毒陽性，情況持續惡化，延至23日不治，個案轉介死因庭跟進

．24歲男子：曾打兩針新冠疫苗，患末期癌症需化療， 3月18日因抽筋到屯門醫院急症室，獲處方新冠口服藥帕克斯洛維德（Paxlovid），其後因病情轉差需處方瑞德西韋及類固醇和抗生素， 延至3月23日不治

．48歲男子：沒有接種疫苗紀錄，有長期病患，有腦出血、腦腫瘤，去年12月27日曾因昏迷經聯合醫院急症室入院，留醫至今年2月轉到靈實醫院復康，3月1日新冠病毒檢測陽性，情況漸差至22日因血含氧量低，需使用類固醇和抗生素，延至23日不治

．53歲女子：沒有接種疫苗紀錄，有末期癌症，1月31日因腰骨痛和下肢無力到瑪嘉烈醫院急症室，3月1日驗出新冠病毒陽性，15日情況轉差需氧氣治療，延至23日不治

．55歲男：沒有接種疫苗紀錄，有長期病患，3月5日因跌倒到瑪麗醫院急症室，當時已知其新冠快測陽性，X光顯示有肺炎，隨後惡化需打強心針及接受呼吸輔助治療，至3月23日不清醒，經搶救後不治

．55歲女子：有長期病患，住院舍，2月27日因持續抽筋到伊利沙伯醫院急症室，治療時需插喉，入院後新冠病毒檢測陽性，隨後情況轉差，延至3月23日不治

．56歲男子：沒有接種疫苗紀錄，有末期癌症，3月3日因氣促及新冠檢測陽性到伊利沙伯醫院急症室，有肺積水、氣促，延至23日不治

另外，由於數據滯後，醫管局公布在3月1日至22日死亡個案有42宗，年齡介乎61至99歲。

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