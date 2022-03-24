文憑試考生若為密切接觸者　或於隔離中心應考 (14:17)

楊說，以往當局沒有為確診考生安排考試，因為他們身體不適還應試會有很大壓力，且他們應考對監考員構成健康風險。他稱，是否准相關考生應試要考慮他們對整個社區的風險，而現時考評局准未能考試的確診考生申請「科目評審成績」，最高獲第5級，有關機制行之有效。

津小議會主席建議視乎疫情調整復課安排

全港學校4月下旬起分階段復課，津貼小學議會主席胡艷芬在同一節目稱，屆時學生能否上面授課要視乎疫情變化，若每日仍有逾萬宗確診，料政府會有新安排。她同意若疫情維持現時水平，應先安排網課，否則學生搭交通工具上學將有風險。

學校若全體教職員已接種兩劑疫苗、已打兩針學生人數亦達9成，就可申請上全日課。胡說，若恢復全日面授課，學生要在校吃午餐，學校要考慮用膳場地通風、座位距離等問題，故不會學校打針數字甫達標，就申請上全日課。