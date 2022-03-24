地盤工兩度強姦繼女罪成　上訴庭拒批上訴許可 (14:14)

任職地盤工人的中年繼父涉於2016年及2019年，分別在內地及香港的家中強姦案發時10至13歲的繼女，兩項強姦罪成判囚12年，他不服定罪向上訴庭申請上訴許可，法官彭偉昌今（24日）頒下判辭指，上訴人沒有合理爭辯之處，拒絕批出上訴許可。本案因疫情關係以書面判辭處理，未有開庭，法官指如申請人不服可重提申請，惟若法庭認為沒有上訴理由，或會發出「減時命令」，即不把已服的部分刑期視為刑期，後果或比原有刑期更長。
申請人為代號W.K.Y.（57歲），他原被控3項非禮罪、3項強姦罪、2項向16歲以下的兒童非禮罪及1項未經同意下作出的肛交罪，陪審團最終裁定其中2項強姦罪成，餘下7罪不成立。
本案審訊時傳召了專家證人林醫生作供，林醫生為事主X檢查處女膜時沒有發現任何穿透性損傷，林醫生引述研究指，在性罪行案中，事主的處女膜無損傷但陰道取得的樣本測出精液，此情況並不罕見。
申請人爭議，陪審團未有充分考慮法醫報告所顯示的疑點，錯誤接納控方證供。律政司一方反駁指，性交次數或長短與會否造成處女膜穿透性損傷沒有必然關係，林醫生的檢驗結果不能支持亦不能否定X是否曾發生性行為，證供屬中性，無法削弱控方案情；辯方在結案陳辭階段試圖說服陪審團接受「性交次數多必然會在處女膜留下痕跡」，此乃欠缺醫學證據的揣測，談不上為「疑點」。法官最終同意律政司一方所指，認為申請人提出的理由沒有合理爭辯之處。