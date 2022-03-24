地盤工兩度強姦繼女罪成　上訴庭拒批上訴許可 (14:14)

申請人為代號W.K.Y.（57歲），他原被控3項非禮罪、3項強姦罪、2項向16歲以下的兒童非禮罪及1項未經同意下作出的肛交罪，陪審團最終裁定其中2項強姦罪成，餘下7罪不成立。

本案審訊時傳召了專家證人林醫生作供，林醫生為事主X檢查處女膜時沒有發現任何穿透性損傷，林醫生引述研究指，在性罪行案中，事主的處女膜無損傷但陰道取得的樣本測出精液，此情況並不罕見。

申請人爭議，陪審團未有充分考慮法醫報告所顯示的疑點，錯誤接納控方證供。律政司一方反駁指，性交次數或長短與會否造成處女膜穿透性損傷沒有必然關係，林醫生的檢驗結果不能支持亦不能否定X是否曾發生性行為，證供屬中性，無法削弱控方案情；辯方在結案陳辭階段試圖說服陪審團接受「性交次數多必然會在處女膜留下痕跡」，此乃欠缺醫學證據的揣測，談不上為「疑點」。法官最終同意律政司一方所指，認為申請人提出的理由沒有合理爭辯之處。