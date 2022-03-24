兩男涉橫頭磡邨侮辱國旗罪提堂 　一男認罪警誡稱醉酒「一時貪玩」 (14:44)

兩名被告依次為無業男子盧景揚（50歲）及裝修工人盧蔚浚（33歲）。兩人同被控於去年10月1日，在橫頭磡邨宏安樓外富美街，公開及故意以焚燒或玷污的方式侮辱20支國旗。

次被告承認案情指出，去年9月30日，九龍東潮人聯會有義工到案發現場兩旁馬路，各掛起10支國旗。翌晨6時，有人告知橫頭磡邨的保安員，該處的國旗遭燃點焚燒，保安員到場拍照，警方近7時接報到場，發現共18支國旗遺在地上，其中15支有焚燒痕迹，另兩支有燒焦痕迹的國旗留在欄桿上。

警方檢取附近的閉路電視及行車紀錄儀片段，拍攝次被告及另一男子當日5時45分在案發現場扯下並燃點國旗，過程亦有途人目擊及拍下照片。警方11月5日拘捕次被告，他警誡下稱「我一時貪玩燒啲國旗」。錄影會面中，他稱案發時喝了啤酒，見有人在案發現場燒國旗，他感興趣故加入，用打火機燃點國旗。

控方另透露涉案的國旗價值3990元，冀法庭下令次被告向九龍東潮人聯會賠償一半價值，裁判官鍾明新稱判刑會容後處理。