建築設計師管有喉釘汽油罪成　還押至4月14日判刑 (13:06)

被告梁漢滔（28歲）自辯供稱，40個鐵釘、噴漆、鉗及3樽汽油不屬於他，他只見背囊內有喉釘，為了阻止友人示威時使用，才取去背囊丟棄。姚官指出，被告聲稱背囊內的物品可疑，難以理解他從沒查看裏面的物品，更願意冒違法風險拿走，又難以想像他沒細看多達40個明顯特製的釘狀物。

法官續指出，被告與該名友人非親非故，被告卻說有責任教對方分辨對錯，被告可直接告知友人，質疑為何擅自丟棄其背囊。姚官認為被告說法明顯矛盾及不合理，因此拒絕信納他的證供，另信納全部警員證人是誠實可靠。

基於被告出入房間情況、所攜物品、當時社會狀況及案發地點等環境證供，姚官認為被告知悉及攜帶背囊內物品離開酒店，推論他意圖用以損壞財產，裁定首項罪名成立。另外，涉案房間並非被告租住及有他人使用，未能推論房內十多個酒瓶必然是被告用以損毁財產，故第二項罪名不成立。