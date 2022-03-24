林鄭月娥澄清完全清楚《緊急法》使用　否認與政務司長有溝通問題 (12:16)

林鄭月娥解釋，由於當時議員問得具體，加上只有3分鐘時間回應，認為應由政務司長辦公室更準確交代，強調政務司長三次批出豁免時，她均有參與及知悉，否認與政務司長有溝通問題。

林鄭月娥又重申，經延遲的特首選舉日程仍然有效，被問到會否爭取連任，她亦重申目前唯一工作是抗疫。

本地核酸檢測需求降 未必需內地採樣員

林鄭月娥又提及，隨着抗原測試普及，本地各化驗機構處理的核酸檢測量下降，於重推強檢公告前，化驗機構每日檢測量約為8至10萬，應付能力綽綽有餘，未必需要額外火眼實驗室或內地採樣員協助，指出若本港用不著核酸檢測量，「無謂將呢啲能力擺喺香港，因為我覺得可能內地各地都係比較緊張，要做檢測工作」。

林鄭月娥亦再解釋暫緩全民檢測的決定，重申不排除在全民檢測可發揮應有效能時實行，例如疫情尾段，指政府只是暫緩，不會堅拒不做，亦並非認為全民檢測沒有用。她稱，全民檢測的籌備工作至今停留在細化、沙盤推演和內部溝通階段，包括向各部門了解人手預算、物色檢測中心位置等，認為有關工作必須要做，「亦無話咩浪費，呢啲都係我哋啲人手，我哋都係全政府18萬名公務員喺度抗疫」。