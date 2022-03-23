19歲學生堵路及襲警罪成　上訴失敗判入更生中心 (17:54)

上訴人為李佳俊（19歲）。針對襲警罪上訴，上訴方指現場環境嘈雜，上訴人有可能聽不到便衣執勤的警員表露身分，面對突如其來有人持棍衝向自己發生拉扯，定必感到害怕欲擺脫，過程中就算打到對方嘴部，都不能排除是意外觸碰或緊急情況下的自衛。法官在判辭中反駁指，警員與上訴人四目交投後才發出「警察，咪郁」警告，顯示上訴人已知悉其警員身分，事後警員嘴唇腫脹及擦傷，可見上訴人用力不輕，原審裁判官裁定上訴人蓄意襲警並無不妥。

上訴方又質疑上述警員的證供可信性，指警員聲稱見到身穿灰色外套者將大型垃圾箱推出馬路，遂上前追截；惟上訴人當時頭部受傷流血，警方其後在醫院檢取了上訴人的黑色外套，該外套沾有大量血跡。法官在判辭中指，翻看照片後認為外套屬灰黑色，加上警員曾稱不肯定目標是穿著或僅披著外套，外套可能在糾纏其間鬆脫，認為警員在現場檢取的灰色外套上的血跡較少亦不足為奇，原審裁判官沒有錯誤接納警員證供。

判刑上訴方面，判辭指本案確有嚴重性，原審裁判官經考慮案情及上訴人背景後才判他入更生中心，判刑並非過重。