DonateHub冒名社福機構眾籌買快測包　重案組拘捕兩男子 (16:04)

東區警區重案組高級督察葉展洋表示，籌款網站DonateHub聲稱為社福機構及教育機構籌款，購買快速測試劑，兩機構澄清，從未委託DonateHub籌款。警方經調查發現，該網站在今年3月14日、由一名姓謝男人子登記成立，提及上述兩機構的帖文後來已被刪除，其餘籌款帖文則未有列明受惠機構，只稱受惠對象為有需要人士、低收入家庭，籌款項目目標由3400元至85萬元不等，總募捐目標金額為135萬元。警方追查籌款帖文提及的公司銀行戶口，發現同樣由姓謝男子持有。

警方昨於新蒲崗景福街一個商業單位，拘捕該名41歲姓謝男子；另亦拘捕40歲姓劉男子，涉嫌協助籌組該籌款網站，兩人均報稱市場推廣，他們由探員帶署扣查。行動中，警方檢取手提電腦、手機等證物，正追查案件涉及款項及捐助人的數目，暫未有凍結任何犯罪款項。

社福機構鄰舍輔導會及教育機構LEX Center早前分別發聲明，澄清並無參與DonateHub眾籌，鄰舍輔導會當時指，已將事件轉交警方處理。警方呼籲，如有市民曾在該網站捐款，可致電3660 1685與東區警區重案組聯絡，並提醒公眾在捐款前應了解捐款機構的背景，切勿在不明來歷的網站輸入個人資料。