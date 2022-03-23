新冠疫情｜何君堯批政府應對疫情非常失當　林鄭月娥否認抗疫措施反覆【短片】 (16:10)

答問會以視像會議形式舉行，何君堯於會上稱，贊同林鄭月娥不放棄全民檢測及視乎時機實行的立場，但批評政府目前已付出龐大代價，但仍然未做到全民檢測。他質疑既然當局計劃4月復課及解除禁飛令，是否意味政府認為屆時疫情將近尾聲，可以實行全民檢測。

林鄭月娥表示，全民檢測屬有用手段，惟需要決定應用時機，強調並沒有改變對全民檢測的說法，指出現實沒有水晶球預視疫情，認為現時未到疫情末段，特區政府會繼續增加能力，包括提升檢測、採樣及隔離能力。

林鄭月娥又重申，全民檢測並非「今日撳掣，聽日做到」，亦不能仿效內地在每條街道設置檢測站，要讓市民預約到檢測中心，就要確保有序，避免市民排長龍及引起交叉感染風險。

選委會界別議員鄧飛要求當局交代政府沙盤推演全民檢測時的陽性比率評估。林鄭月娥表示不便透露，但形容規模非常龐大，又稱政府於3月初、疫情更嚴重時評估，相信稍後若實行全民檢測，陽性比率不會超出預想數據。

社福界議員狄志遠批評政府抗疫措施反反覆覆，例如短時間內關閉及重開髮型屋，亦不滿社會福利署未有充分支援安老院舍。林鄭月娥回應稱，政府的抗疫工作不是反覆，而是不斷優化以配合最新形勢，又解釋制訂公共政策不是機械式工作，要綜合考慮及適當平衡。

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