新冠疫情｜何栢良：可放寬熔斷機制　曾祈殷倡取消倘現新變種再重啟 (16:00)

政府下月起放寬多個入境防疫措施，包括取消9個國家的「禁飛令」等，但航班熔斷機制並未調整。港大感染及傳染病中心總監何栢良形容，機制已不合時宜及有微調空間，建議政府放寬措施以平衡抗疫及經濟復蘇；醫學會傳染病顧問委員會聯席主席曾祈殷則建議政府取消航班熔斷機制，一旦出現新變種病毒才重啟有關機制。
何栢良在商台節目《在晴朗的一天出發》表示，目前海外流行的新冠病毒主要為Omicron變種病毒，加上來港旅客均已接種疫苗，故認為可放寬機制，但同一航班有多少人染疫才觸發禁飛等細節，則留待政府與商界商討。他預計，隨「禁飛令」解除，檢疫酒店房間數目將面臨樽頸，建議港府容許符合條件的入境港人進行居家隔離。
另外，曾祈殷在港台節目《千禧年代》表示，現時本港社區風險遠高於入境旅客，遂建議政府取消航班熔斷機制，並將入境者的疫苗接種要求由兩針增至三針。他認為配合入境前後的檢測、隔離等措施，即使走漏個案，為社區帶來的風險亦不大。但他表示，如有入境者感染新冠病毒，應進行基因排序分析釐清病毒種類，一旦出現新變種病毒就應重啟有關機制。
曾祈殷又稱，對本港或出現第六波疫情的說法有所保留，認為現時有大量市民曾染疫或已接種疫苗，相信本港短期內會有群體免疫，預料放寬社交距離措施後的陽性個案或維持數百至1000宗，其後慢慢下跌。
曾祈殷又認為，本港若要與內地恢復通關或回復經濟往來，始終有需要全民強檢以找出隱形傳播鏈，但關鍵在於時機及後續配套，政府需就有關安排作考慮。
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