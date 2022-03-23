新冠疫情｜何栢良：可放寬熔斷機制　曾祈殷倡取消倘現新變種再重啟 (16:00)

何栢良在商台節目《在晴朗的一天出發》表示，目前海外流行的新冠病毒主要為Omicron變種病毒，加上來港旅客均已接種疫苗，故認為可放寬機制，但同一航班有多少人染疫才觸發禁飛等細節，則留待政府與商界商討。他預計，隨「禁飛令」解除，檢疫酒店房間數目將面臨樽頸，建議港府容許符合條件的入境港人進行居家隔離。

另外，曾祈殷在港台節目《千禧年代》表示，現時本港社區風險遠高於入境旅客，遂建議政府取消航班熔斷機制，並將入境者的疫苗接種要求由兩針增至三針。他認為配合入境前後的檢測、隔離等措施，即使走漏個案，為社區帶來的風險亦不大。但他表示，如有入境者感染新冠病毒，應進行基因排序分析釐清病毒種類，一旦出現新變種病毒就應重啟有關機制。

曾祈殷又稱，對本港或出現第六波疫情的說法有所保留，認為現時有大量市民曾染疫或已接種疫苗，相信本港短期內會有群體免疫，預料放寬社交距離措施後的陽性個案或維持數百至1000宗，其後慢慢下跌。

曾祈殷又認為，本港若要與內地恢復通關或回復經濟往來，始終有需要全民強檢以找出隱形傳播鏈，但關鍵在於時機及後續配套，政府需就有關安排作考慮。

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