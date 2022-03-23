新冠疫情｜多170患者公院離世　年齡29至106歲 (16:43)

昨日（22日）離世者當中82人來自院舍；106人無新冠疫苗接種紀錄，41人打了一針，19人打了兩針，4人打了3針。其中162人為65歲以上長者。

4名昨日離世較年輕死者資料：

．29歲男病人，已接種兩劑新冠疫苗，有甲狀腺失調病歷。因為發燒兩星期、腳腫及氣促，1月27日在屯門醫院急症室求醫，當時診斷為甲狀腺風暴。病人在醫院期間情況反覆，持續發燒，院方有提供抗生素等藥物治療。他至3月3日新冠檢測呈陽性，3月22日情況急劇惡化、不清醒，急救無效，同日離世。李立業表示，與專家討論後認為病人死因與新冠病毒的關係「未必真係咁大」，但目前尚未能確定死因，已轉交死因裁判庭。

．30歲女病人，沒有接種新冠疫苗紀錄，有長期病患，行動不便。3月18日快測陽性，3月19日到仁濟醫院急症室求醫，當時發燒氣促，不太清醒，隨後入院，院方有提供抗生素治療，但情況持續惡化，3月22日凌晨離世

．58歲男病人，沒有接種新冠疫苗紀錄，長期病患，住在院舍。因為咳嗽、氣促及發燒，3月9日下午到瑪麗醫院急症室求醫，隨後入院，發現患有肺炎，治療後快測陰性，3月16日轉到東華醫院復康，3月21日情況急劇惡化，血液含氧量下降，3月22日上午離世

．59歲男病人，已打兩針新冠疫苗，患末期癌症。2月7日因氣促到瑪麗醫院急症室求醫，照X光發現有肺積水，經瑪麗醫院治療後，2月9日轉到葛量洪醫院復康，需要用氧氣及抗生素治療，3月21日新冠檢測呈陽性，轉到隔離病房，3月22日中午離世

另外，由於數據滯後，醫管局公布在3月20日至3月21日死亡個案有35宗，年齡介乎51至102歲。

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