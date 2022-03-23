新冠疫情｜林鄭月娥：抗疫非路線之爭　感謝梁萬年肯定暫緩全民檢測 (12:49)

港大醫學院長梁卓偉昨（22日）提出，本港要選擇「動態清零」或讓新冠病毒「走向風土病」。特首林鄭月娥今（23日）表示，「研究畢竟係研究，學術評估畢竟只係學術評估，現實係複雜得多」，指出學術研究有參考價值，但政府不能單靠模型制訂政策，認為目前抗疫亦非兩條路線之爭，亦要考慮抗疫目標，包括保護市民生命、盡快讓社會恢復常態，亦包括盡快與內地和海外通關。她強調，政府的抗疫精神是「不躺平」，亦不心存僥倖，「無諗住博懵」。
林鄭月娥出席例行記者會時，感謝國家衛健委疫情應對處置工作領導小組專家組組長梁萬年肯定本港暫緩全民強制檢測的決定。她稱，沒有放棄全民強檢，會掌握好應用的時機，否則會投入大量資源而徒勞無功；若到疫情末段，全民強檢有助達至抗疫目標，當局「一定會做」。
林鄭月娥亦強調，與內地免檢疫通關仍屬首要目標，認為通關關乎香港社會經濟發展，當局會努力達成涉及通關的特定條件，但目前難以提供時間表，當情況許可時會繼續與內地商討。
另外，林鄭月娥亦解釋熔斷機制與禁飛令安排，稱兩者並非不協調，而是分層次管控外防輸入風險，認為航班熔斷機制有助航空公司更小心執行政府要求。
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