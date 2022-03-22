調查：近半受訪兒童曾遭體罰　防止虐待兒童會倡立法禁止 (21:16)

虐兒事件時有發生，防止虐待兒童會調查指，近半受訪兒童曾遭父母或照顧者體罰，近七成曾遭大聲喝罵。該會稱，體罰、負面言語和喝罵均損害兒童心理健康，惟34%兒童不確定自己曾否遭心理傷害，24%父母或照顧者亦不知孩子心理有否受創。該會指，結果反映大眾對心理傷害認知不足，長遠損害兒童心理健康，並妨礙防止虐兒工作。

該會去年11月至今年1月以問卷訪問677名6至17歲兒童及青少年，以及470名父母或照顧者。49％兒童稱總是或經常受體罰，45%稱父母或照顧者曾講令其感傷害的說話。調查發現體罰會「代代相傳」，六成父母或照顧者過去曾體罰兒童，近八成則指他們兒時亦被其父母或照顧者以教導為由施以體罰。

另外，16%兒童稱曾遭父母或照顧者威脅與其斷絕關係，或不再理會他們，近三成父母或照顧者承認曾作類似威嚇。該會稱，若親子關係涉及要脅或威嚇言語，會令兒童產生恐懼情緒，他們因害怕而被逼服從，嚴重破壞親子間信任及安全感。

防止虐待兒童會建議當局，立法禁止包括家庭內的體罰，並加強家長教育課程，教授正面管教方法。該會又建議為學校教職員提供培訓，提升他們對辨識兒童心理傷害或虐待的意識和技巧，以及早介入及支援有關兒童及家庭。該會提醒父母及照顧者認識何謂心理傷害，如遇管教問題應向專業人士求助。