武術男教練及女助理涉散播煽動言論控5罪　被拒保釋押後5月訊 (18:53)

被告依次為黃德強（59歲）及張文芝（61歲）。黃德強報稱武術教練，被控一項作出具煽動意圖的作為罪。控罪指稱，他於2020年3月29日至2022年3月20日期間，在香港作出一項或多項具煽動意圖的作為，即在facebook發布陳述及海報和營辦武術班，具意圖引起憎恨或藐視中央或香港特別行政區政府或激起對其離叛；激起香港居民企圖不循合法途徑促致改變其他在香港的依法制定的事項；煽惑他人使用暴力；及或慫使他人不守法或不服從合法命令。

黃德強另被控各一項有意圖而管有攻擊性武器及無牌管有槍械罪。控罪指稱，他於2022年3月20日，在大圍金獅花園一單位內管有三把劍、三把開山刀及一把斧頭，意圖將其作非法用途使用；以及同日同地管有槍械，即兩支弩，而他沒有持有槍械的管有權牌照。

至於次被告張文芝報稱無業，被控各一項有意圖而管有攻擊性武器及無牌管有槍械罪。控罪指稱，她於2022年3月20日在馬鞍山新港城一單位，管有三把開山刀及一把斧頭，意圖將其作非法用途使用；以及同日同單位管有槍械，即五支弩，而她沒有持有槍械的管有權牌照。