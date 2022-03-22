涉何文田單位內分銷毒品　警拘兩人檢1200萬冰毒 (17:16)

警方毒品調查科（行動）高級督察吳嘉倫表示，警方經情報分析，鎖定何文田迦密村街的一個單位，至昨日在附近發現兩人形跡可疑，故上前截查，期間男子一度反抗。警方其後進行搜屋，發現單位內有20包懷疑冰毒，共約20.65公斤，另發現毒品包裝工具，不排除男子有份協助分銷。

兩名被捕人分別報稱學生及無業，屬情侶關係。其中，20歲姓鄧男子以販運危險藥物及阻礙警務人員執行職務被捕，他被暫控販毒，明日將於九龍城裁判法院提堂；男子女友、19歲姓張女子同涉販運危險藥物被捕，獲准保釋候查。

警方透露，男子租住涉事單位約一個月，屬自住，他在案件中擔任「倉管」角色，將毒品由一個單位運放至此單位。吳嘉倫稱，參考過往犯罪集團做法，估計集團利用手機程式、無登記的電話號碼與他溝通，增加警方調查難度，目前尚在調查事件是否牽涉其他主腦，不排除更多人被捕。

警方指，兩名被捕人年輕，估計疫情令年青人找不到就業機會，犯罪集團乘機利用年輕人為代罪羔羊，利用遙控方式控制年輕人販毒。他警告，無知不是犯法的理由，販毒是嚴重罪行，一旦罪成，最高可判處終身監禁及罰款500萬。